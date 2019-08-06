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06 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Kırıkkale'de silahlı kavga: 1 ölü

Kırıkkale'de silahlı kavga: 1 ölü

- Olay yeri detayı - Polis ekiplerinin çalışması - Alacak verecek meselesinden çıkan kavgada bir kişi tabancayla vurularak öldürüldüKIRIKKALE (AA) - Kırıkkale 'nin Yahşihan ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada bir kişi vurularak öldürüldü.İddiaya göre, Atalay P. (33), Murat A. ve Hacı K, Yenişehir Mahallesi 254. Sokak'ta 06 FV 8135 plakalı otomobilde alacak verecek meselesi yüzünden tartıştı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çıkan kavgada Atalay P'yi tabancayla vuran Hacı K. olay yerinden kaçtı.Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Atalay P'nin hayatını kaybettiğini belirledi.Yakalanan Hacı K. ile araçtaki Murat A, gözaltına alındı.Atalay P'nin cesedi incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Hastane Silahlı Kavga Akalan Alacak Verecek Meselesi Sağlık Ekipleri 

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