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22 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Kırıkkale'de sel nedeniyle tren seferi durdu

Kırıkkale'de sel nedeniyle tren seferi durdu

- - Şiddetli yağışın etkili olduğu bölgeden detaylar - Yolculardan detaylar - Demiryolunun yeniden ulaşıma açılması için yapılan çalışmalardan detaylar - Delice ilçesinde şiddetli yağışın neden olduğu sel yüzünden raylarda çökme meydana geldi - Siirt'in Kurtalan ilçesine seyir halindeki Güney Ekspresi, demiryolunun yeniden ulaşıma açılması için bekletiliyorKIRIKKALE (AA) - Kırıkkale 'de sel nedeniyle raylarda meydana gelen çökme yüzünden tren seferi aksadı.Alınan bilgiye göre, Delice ilçesine bağlı Çerikli beldesi yakınlarında şiddetli yağış sele neden oldu.Sel sularının, demiryolu hattının zeminini gevşetmesi nedeniyle raylarda çökme meydana geldi.Ankara'dan Siirt'in Kurtalan ilçesine seyir halinde olan Güney Ekspresi, Çerikli beldesi yakınlarında demiryolu hattının zarar gördüğü bölgeden geçemedi. Bunun üzerine yaklaşık 250 yolcusu bulunan tren beklemeye alındı.Hattın ulaşıma açılabilmesi için çalışma başlatıldı.Yolcular, trende bekletiliyor.

Şiddetli Yağış 

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