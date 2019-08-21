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21 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kırıkkale'de sağanak yağmur etkili oluyor

Kırıkkale'de sağanak yağmur etkili oluyor

Sağanak yağmur

Sağanak Yağmur Su Baskını Dolu Yağışı Yağan 

-Yağmurdan sığınan vatandaşlar
-Yağmurdan kaçan vatandaşlar
-Detaylar
-Not: Görüntüsü geçildi

( KIRIKKALE ) KIRIKKALE

- Kırıkkale'de öğlen saatlerinde başlayan sağanak etkili oldu. Kırıkkale'de bunaltıcı sıcakların ardından, sağanak şeklinde yağan yağmur şehir merkezinde yollarda su taşkınlarına sebep oldu. Öğlen saatlerinde başlayan sağanakta vatandaşlar ıslanmamak için duraklara ve bina girişlerine sığındı. Tarım ve Orman Bakanlığı Acil Durum Yönetim Merkezinden Kırıkkale için yapılan uyarıda, "Sağanak ve gök gürültülü yağışların aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. (HA-SLH-
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