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21 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kırıkkale'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı

Kırıkkale'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı

Kaza yerinden görüntüler

Acil Servis İlk Müdahale Hastane Jandarma 112 Acil Servis 

-Hurdaya dönen araçların görüntüsü
-Ambulans giderken detay
-Trafik polisleri araçları yönlendirirken detay
-Detaylar

( KIRIKKALE ) KIRIKKALE

- Kırıkkale'de iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i çocuk 7 kişi yaralandı.Kaza, Kırıkkale-Çorum Karayolu'nun 35. kilometresindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yasin D. (30) idaresindeki 06 EB 6055 plakalı otomobil ile Türkiye Şoförler Odası Federasyonu Tesislerindeki kavşaktan karşı yola geçmekte olan Bekir Sayit Ş.'nin kullandığı 66 FL 122 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilin içindeki 1'i çocuk 7 kişi yaralandı. Olay yerine 112 acil servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.Kazada sürücülerden Yasin D. (30) ile Bekir Sayit Ş. (30) yolculardan ise Y.D. (29), Y.D. (22), G.D. (66) ve E.O.Ş. (4) yaralandı. Henüz kimliği belirlenemeyen diğer yaralının da durumunun ağır olduğu öğrenildi. Sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı.Kırıkkale-Çorum Karayolu'ndaki trafik akışının durmaması için trafik polisleri ve jandarma ekiplerinin kontrolünde araçlar bir süreliğine alternatif yollara yönlendirildi. Daha sonra kazalı araçlar çekici vasıtasıyla yoldan kaldırılırken yol yeniden trafiğe açıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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