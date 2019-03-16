Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kırıkkale'de otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı Video

Kırıkkale'de otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı Video

- Kırıkkale 'de otomobil bariyerlere çarptı - 3 yaralı - Olay yerinden detaylar - Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesiKIRIKKALE (AA) - Kırıkkale 'de otomobilin bariyerle çarpması sonucu biri ağır, 3 kişi yaralandı.Demir Şimşek idaresindeki 06 BEP 303 plakalı otomobil, Kırıkkale - Ankara kara yolu Irmak köyü virajlarında yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda, refüjdeki bariyerlere çarptı.Kazada sürücü ile araçta bulunan Nazan Yıldırım ve Tayfur Şimşek yaralandı.112 Acil Servis ekiplerince Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralılardan Tayfur Şimşek'in, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan kara yolu, aracın yoldan kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

İlgili Foto Galeriler
Şehit Babaya Gözyaşlı VedaŞehit Babaya Gözyaşlı Veda
Ankarada Dev Uyuşturucu OperasyonuAnkarada Dev Uyuşturucu Operasyonu
Jandarma O Evleri Tek Tek ArıyorJandarma O Evleri Tek Tek Arıyor
İşte DHKP/Cli Teröristlerin Yakalandığı Sağır Odaİşte DHKP/Cli Teröristlerin Yakalandığı Sağır Oda
En İyi Tarım FotoğraflarıEn İyi Tarım Fotoğrafları
Şişlide Çöp Yığınları OluştuŞişlide Çöp Yığınları Oluştu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı