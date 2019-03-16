Kırıkkale'de otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı
- Kırıkkale 'de otomobil bariyerlere çarptı - 3 yaralı - Olay yerinden detaylar - Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesiKIRIKKALE (AA) - Kırıkkale 'de otomobilin bariyerle çarpması sonucu biri ağır, 3 kişi yaralandı.Demir Şimşek idaresindeki 06 BEP 303 plakalı otomobil, Kırıkkale - Ankara kara yolu Irmak köyü virajlarında yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda, refüjdeki bariyerlere çarptı.Kazada sürücü ile araçta bulunan Nazan Yıldırım ve Tayfur Şimşek yaralandı.112 Acil Servis ekiplerince Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralılardan Tayfur Şimşek'in, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan kara yolu, aracın yoldan kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.
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