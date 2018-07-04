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04 Temmuz 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kırıkkale’de 'Millet Kıraathanesi' açıldı

Kırıkkale’de 'Millet Kıraathanesi' açıldı

Millet Kıraathanesi görüntüleri

Kıraathane İran Seçimleri 

-Vatandaşlar ve Başkan Saygılı açılış kurdelesini keserken
-Kırıkkale Belediye Mehmet Saygılı konuşması
-Millet Kıraathanesinde vatandaşlar sohbet ederken
-Emeklilerden röp.
-Kıraathanesinin bahçesinde vatandaşlar gazete ve kitap okurken
-Detay görüntüler

( KIRIKKALE ) KIRIKKALE

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran seçimleri öncesi vaadinde bulunduğu ‘Millet Kıraathanesi' Kırıkkale’de faaliyete girdi. Açılış kurdelesini ise vatandaşlar kesti. Kırıkkale’de Hüseyin Kâhya Mahallesi'ndeki Emekliler Parkı'nda düzenlenen “Millet Kıraathanesi” açılış programında Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, vatandaşalar ile birlikte kıraathanenin açılış kurdelesini kesti. Günlük gazetelerin ve kitapların yer aldığı, çay, kahve ve kekin ücretsiz olduğu kıraathaneye, daha çok emekliler ilgi gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla tüm Türkiye’ye yayılacak olan milletin kıraathanesi olan Millet Kıraathanelerinin Kırıkkale şehir merkezinde ilkinin açıldığını ifade eden Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Kırıkkaleli hemşehrilerimiz rahat bir şekilde sohbet edeceği, kitap okuyacağı bir mekân burası. Bizim kültürümüzde olan bir şey, bu kültürümüzde olan bir şeyi de hep beraber devam ettirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Değerli Kırıkkaleli hemşehrilerimiz buraya gelecekler, bu hizmetlerden ücretsiz olarak yararlanacaklar ve belediyemiz tarafından karşılanacaktır. Umarım hepsi memnun olmuştur. Burada bütün hizmetlerin tamamı ücretsiz olarak Kırıkkale halkımızın hizmetindedir. Hayırlı uğurlu olsun diliyorum” diye konuştu.
73 yaşındaki emekli Halil İbrahim Erciyas, "Kırıkkale için çok güzel bir hizmet oldu. Çok memnun olduk. Burada isteyen kitabını okur, isteyen gazetesini okur. Yapılan bu hizmetten gurur duyuyoruz" dedi.
İkinci adreslerinin Millet Kıraathanesi olduğunu dile getiren emekli Bahri Güneş ise, “Kışın soğuktan korunacağız. Kapalı bir mekânda oturacağız. Bizi arayanlar için yerimiz burada, Hüseyin Kahya’da Emekliler Parkında bizi bulacaklar. Burası bizim ikinci adresimiz devletimizin verdiği kararlarda, aldığı kararlardan emekliler olarak memnunuz” şeklinde konuştu.
(HA-SLH-
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