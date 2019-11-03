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03 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Kırıkkale'de karakucak güreş müsabakaları yapıldı

Kırıkkale'de karakucak güreş müsabakaları yapıldı

Vatandaşlar

Çekim Şampiyon Güreş Gori Pehlivanlı 

-Protokol üyeleri
-Sporcular
-Güreş müsabakaları
-Vatandaşlarla röp.
-Baş pehlivanlar güreşirken
-Ödül töreni
-Detaylar

- KIRIKKALE

- Kırıkkale'nin il oluşunun 30. yıl dönümü dolayısıyla birincisi düzenlenen merhum Hüseyin Pehlivan Karakucak Güreşleri, Türkiye genelinden 200 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Kırıkkale'nin il oluşunun 30. yıl dönümü dolayısıyla Kırıkkale Valiliği ve Kırıkkale Belediyesi sponsorluğunda Dinamik Spor Kulübü ve Basın Platformu işbirliğiyle merhum Hüseyin Pehlivan Güreş Festivali büyük şehir parkında düzenlendi.
Kura çekiminin ardından başlayan güreş müsabakalarında sporcular birbirleriyle kıyasıya mücadele etti. Minikler kategorisinde mücadele eden güreşçiler, izleyiciler tarafından büyük alkış aldı. 15 ayrı kategoride yapılan güreşlere Türkiye genelinden 200 sporcu katıldı.
Aralarında Avrupa şampiyonu olan güreşçilerinde katıldığı şampiyonaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Başpehlivanlık kategorisinde Amasya'dan katılan Ali Rıza Kaya, Ünal Karaman'ı yenerek birinci oldu. Müsabakaların ardından dereceye giren güreşçilere ödülleri ve madalyaları verildi.
Güreş etkinliğine Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Vali Yardımcısı Mehmet Ercan Aslantaş, CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, kurum müdürleri, spor temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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