Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kırıkkale’de kanalizasyon suyu evleri esir aldı...Dedeyi ikna edemeyen polis, 'üşümemesi' için sobasını yaktı

Kırıkkale’de kanalizasyon suyu evleri esir aldı...Dedeyi ikna edemeyen polis, 'üşümemesi' için sobasını yaktı

Sular altında kalan evler

Yaşam Mücadelesi Polis Memuru Kanalizasyon Yaşlı Adam Polis Ekipleri 

-Yaşlı dede kapının önünde beklerken ekiplerin ikna çabaları
-Polis memurunun soba yakması
-9 kişilik ailenin görüntüsü
-Karayolu çalışmaları

( KIRIKKALE ) Kırıkkale’de kanalizasyon suyu evleri esir aldı...Dedeyi ikna edemeyen polis, "üşümemesi" için sobasını yaktı KIRIKKALE

- Kırıkkale-Kırşehir Karayolu üzerinde Bağdat Köprüsü mevkinde yapılan çalışmalar sırasında oluşan göçük sonrasında kanalizasyon hattının patlaması sonrasında tek katlı bir evde yalnız yaşayan 70 yaşındaki engelli dedeyi evden çıkartmak için ekipler seferber oldu. Polis memuru, evden çıkmak istemeyen yaşlı adamın üşümemesi için sobasını yaktı. Başka bir evde de mahsur kalan bir ailenin 4 çocuğu ise sabah okula gidemedi. Kırıkkale’de Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından köprü yapım çalışmaları sırasında toprak çökmesi sonucu 20 metrelik dev çukur oluştu. Trafiğe kapanan yolun tekrar açılması için Karayolları ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Çalışmalar sırasında kanalizasyon hattının patlamasından dolayı bazı evler sular altında kaldı. Tek katlı evde yaşam mücadelesi veren 70 yaşındaki engelli Mehmet Yılan'ı evden çıkarmak için 112 Acil, itfaiye ve polis ekipleri evden çıkartmak için seferber oldu. Ekiplerin saatlerce ikna çabalarına rağmen evden çıkmayan 70 yaşındaki dedenin üşümemesi için polis memuru sobasını yaktı. Diğer taraftan evlerinde mahsur kalan 9 nüfuslu bir ailenin 4 çocuğu da sabah okula gidemedi. Ekipler evleri esir altına alan suyun boşaltılması için çalışmalarını sürdürüyor.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı