Kırıkkale’de geleceğin diş doktorları yetişiyor

- Türkiye'nin en büyük diş hastanelerinden biri olan Kırıkkale Diş Hekimliği Fakültesinde eğitim gören öğrenciler, son teknoloji ile donatılan Fantom (Simülasyon) Laboratuvarında, maket hastalar üzerinde yaptıkları diş tedavisiyle el becerilerini geliştirerek tecrübe kazanıyor. Kırıkkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde eğitim gören öğrenciler, teorik eğitimin yanı sıra son teknoloji ile donatılmış bir Fantom (Simülasyon) ve Preklinik Laboratuvarında asistan ve hocaların kontrolünde uygulamalı olarak maket hastalar üzerinde gerçeğe yakın bir eğitim alarak tecrübe kazanıyor. Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Erdemir, öğrencilerin pratik uygulama yaptıkları laboratuvarların Türkiye'nin en büyük ve en iyi donanıma sahip olduğunu ve öğrencilerin bu laboratuvarlarda eğitimlerini güvenle tamamladıklarını söyledi.



Eğitimleri başarıyla tamamlayan 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin kliniklerdeki gerçek hastaları tedavi ettiğini ifade eden Erdemir, “Türkiye'nin en büyük Diş Hekimliği Fakültesi’nde Kırıkkale'nin yanı sıra çevre illere de hizmet verdiklerini kaydeden Erdemir, Fakültemizde 120’şer kişilik 2 tane Preklinik Laboratuvarımız, 1 tane şu anda içinde bulunduğumuz Fantom (Simülasyon) laboratuvarımız bulunmakta. Bu laboratuvarlar ve imkanları ile şu an da Türkiye’nin en büyük, en iyi donanıma sahip fakültelerinden biri halindeyiz. Fakültemizde halen 7 tane lazer, 6 tane operasyon mikroskobu, 2 tane ketkem (Cad-Cam) cihazı ile hem öğrencilerimize eğitim öğretimi devam ettirmekte, hem de Kırıkkale ve çevre illerden fakültemize başvuran hastalarımıza hizmet vermekteyiz. Öğrencilerimiz, 1’nci ve 2’nci sınıfta Preklinik eğitim alıyorlar. Bundan sonra, bu eğitimi tamamladıktan sonra 3. sınıfta ise şu anda ortamda bulunduğumuz fantom laboratuvarında maketler üzerinde tedavileri yapmakta. Bu eğitimleri de başarı ile tamamlayan öğrencilerimiz 4’ncü ve 5’nci sınıflarda kliniklerdeki gerçek hastalar üzerinde tedavileri yapmakta ve başarılı olan adaylar hekim unvanını almaya hak kazanmaktadır” şeklinde konuştu.

Son derece üst düzeyde eğitim aldıklarını ifade eden 2. sınıf üniversite öğrencisi Mehmet Eren Ekici, “İstediğimiz her şeye ulaşabiliyoruz. Kliniklere geçip gözlem yapabiliyoruz. Bunlar bizim eğitim ve öğretim açısından önemli şeyler. Asistanlarımız konusunda da çok şanslıyız çünkü; masamızda her türlü ekipmanımız mevcut. Bunlar bizim eğitim-öğretimizde çok güzel şeyler, el becerimizi geliştiriyorlar. Diş hekimliğinde el becerisinin çok büyük bir etkisi var. Teorik olarak ta çok iyi durumdayız” dedi.

Okulun imkanlarından dolayı artı olarak avantajlarının olduğunu ifade eden 2. sınıf öğrencisi Özge Aytekinli, hastaya geçmeden önce asistan ve hocaların yardımıyla çok sayıda pratik yaptıklarını söyledi.



2. sınıf öğrencisi Alperen Demirtaş, “Kliniğe çıkmadan önce bu maketler üzerinde el becerimizi geliştiriyoruz asistanlarımızın ve hocalarımızın tecrübelerinden yararlanarak. Klinikten önce iyi oluyor bizim için hem alışıyoruz hem dene yapacağımızı daha iyi öğreniyoruz. Faydalı oluyor bizim için” dedi.

2. sınıf öğrencisi Kübra Sezer ise “Özellikle hasta başına geçmeden önce bu şekilde gördüğümüz teorik dersleri pratik olarak uygulayabilme imkanımız olması bizim için hekim adayı olarak bizim için çok büyük avantaj. Birçok üniversiteye nazaran çok çok teknik ve ekipman sahibiz” diye konuştu.