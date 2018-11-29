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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kırıkkale'de gaz dolumu yapılan tankerde patlama (4)

Kırıkkale'de gaz dolumu yapılan tankerde patlama (4)

- Olay yeri detayı - Ambulans ve itfaiye ekibinden detay - Yahşihan Kaymakam Fatih Yılmaz'ın konuşması - Patlamada zarar gören başka bir fabrikadan detayKIRIKKALE (AA) - Kırıkkale 'de gaz dolum tesisinde dolum yapılan tankerde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan gaz dolum tesisinde, gaz dolumu yapıldığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle tankerde patlama oldu.Olay yerine AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Patlamada, ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Fabrika Jandarma Gesi Sağlık Ekipleri 

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