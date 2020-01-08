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08 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Kırıkkale'de feci kaza: Kamyonun çarptığı kadın hayatını kaybetti

Kırıkkale'de feci kaza: Kamyonun çarptığı kadın hayatını kaybetti

olay yerinden görüntü

İlk Müdahale Polis Hastane Polis Ekipleri Yaralı Kadın 

-cesedin görüntüsü
-Olay yeri inceleme ekibi
-Polislerden detay
-röportaj
-Detaylar

( KIRIKKALE ) KIRIKKALE

- Kırıkkale’de yolun karşısına geçmek isteyen yabancı uyruklu bir kadın, kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti.Kaza, saat 15.00 sıralarında merkez Tepebaşı Mahallesi 635. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zübeyir T.(68) idaresindeki 40 DR 520 plakalı kamyon, yolun karşısına geçmek isteyen Mujgan Rahmani'ye(30) çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralı kadını olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Ağır yaralanan yabancı uyruklu kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Kamyon sürücüsü Zübeyir T. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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