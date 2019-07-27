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27 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kırıkkale'de ev yangını Video

Kırıkkale'de ev yangını Video

- - Yangın çıkan apartmandan detay - İtfaiye ekiplerinden detay - Apartman sakinlerinin evlerini boşaltması - Bir apartmanın 4'üncü katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Dumandan etkilenenlere sağlık ekipleri müdahale ettiKIRIKKALE (AA) - Kırıkkale 'de bir apartmanın 4'üncü katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.Kaletepe Mahallesi 973. Sokak'ta bulunan bir apartmanın 4'üncü katında Yaşar Özbek'e ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Bu sırada evde bulunan ve yangını fark eden kız çocuğu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.Duman nedeniyle evlerinden çıkamayan bina sakinlerine polis ve itfaiye ekipleri yardımcı oldu. Dumandan etkilenenlere sağlık ekipleri müdahale etti.İtfaiye ekiplerinin hem bina dışından merdivenle hem de bina içinden uzatılan hortumlarla müdahale ettiği yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.Ekipler, yaklaşık bir saat süren çalışma sonucunda yangını söndürdü.

Polis Kız Çocuğu Sağlık Ekipleri Yangına Müdahale Trol 

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