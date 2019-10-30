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30 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kırıkkale'de 'Emine Bulut Spor Salonu' açıldı

Kırıkkale'de 'Emine Bulut Spor Salonu' açıldı

Emine Bulut Spor Salonu

Hatıra Fotoğrafı Hapis Cezası Ömür Boyu Hapis Öğrenciler Sosyal Sorumluluk 

-Öğrenciler Saran'ı Türk bayraklarıyla karşılarken
-İstiklal Marşı
-Öğrenciler detay
-Vali Yardımcısı konuşması
-Sadettin Saran konuşması
-Açılış kurdelesi kesilirken
-Öğrencilerle Saran hatıra fotoğrafı
-Öğrencilerin mutlu olduğu görüntüler
-Öğrencilerle röportaj
-Öğrenci ve vatandaşlardan detaylar
-Spor Salonu dış görünüm detaylar
-Okul tabelası

( KIRIKKALE ) KIRIKKALE

- Kırıkkale'de eski kocası tarafından 10 yaşındaki kızının gözü önünde boğazından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut adına bir iş adamı tarafından yaptırılan spor salonunun açılışı gerçekleştirildi.
Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, Kırıkkale Türk Metal Mustafa Özbek İlkokulunda Emine Bulut'un adına yaptırdığı 19'uncu spor salonunun açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.
Törende konuşan Kırıkkale Vali Yardımcısı Osman Akbaş, "Cumhuriyet şehri olan Kırıkkale ilimizin böyle menfur insanlık dışı cinayetle Türkiye gündemine oturmasına Kırıkkaleliler olarak ziyadesiyle rahatsız etmiştir. Ancak bu toprakların yetiştirdiği insanlardan olan Saran Grubunu temsilen Sadettin Saran beyefendinin ülkemize sağladığı katma değerler, bunun yanında sosyal sorumluluk projeleri içerisinde ilimize sayısız katkılarından dolayı böyle bir spor salonunda bu ismi yaşatması ziyadesiyle bizleri memnun etmiştir. İnşallah bu tür cinayetleri ülkemiz bundan sonra karşılaşmaz" dedi.
Saadettin Saran ise "Değerli misafirler; Emine Bulut bu topraklardan çıkan ve yaşadığı dram trajik sonla yüreklerimize kazınan bir isim. Üstelik bu talihsiz kaderi yaşayan binlerce kadından sadece biri. 'Ey kahraman Türk kadını sen yerde sürüklenmeye değil, omuzlar üzerinde göklerde yükselmeye laiksin' diyorlar ve ilave ediyor 'dünyada gördüğünüz ne varsa kadın sayesindedir' bizde atamızın izinde şiddet gören tüm kadınların anısına spor salonunu açıyor ve her zaman olduğu gibi 'boş beyin şeytanın oyun alanıdır' diyerek çocuklarımızın kullanımına sunuyoruz" şeklinde konuştu.
Konuşmaların arından Vali yardımcısı Akbaş, Sadettin Saran, eski devlet bakanı Küşat Tüzmen ve İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi açılış kurdelesini kesti. Açılışın ardından Sadettin Saran basketbol potasına atış yaptı. Daha sonra öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafı çekindi. Ne olmuştu? Kırıkkale'de, 18 Ağustos günü eski eşi Fedai Varan tarafından bir restoranda 10 yaşındaki kızının gözü önünde boğazından bıçaklanan Emine Bulut, kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan Emine Bulut, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, yaralı halde restoranda 'ölmek istemiyorum' diye feryat ederken çekilen ve sosyal medyada paylaşılan videosu, infiale yol açtı. Olayın ardından kaçan Fedai Varan, polis tarafından gözaltına alındı. Varan, 21 Ekim günü çıkarıldığı Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesinde ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
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