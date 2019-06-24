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24 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kırıkkale’de “damatsız düğün”

Kırıkkale’de “damatsız düğün”

Gelin arabasıyla gelirken

Genç Kız Gelin Arabası Damatsız Düğün Engelli Genç Düğün Davetiyesi 

-Düğünde oynarken
-Röportajlar
-Kına yakılırken
-Testi kırarken
-Dans edip çiftetelli oynarken
-Detaylar
-Davetiyenin fotoğrafı

( KIRIKKALE )- Gelin arabasına “hayaldi gerçek oldu” yazdı KIRIKKALE

- Kırıkkale’de zihinsel engelli Mennune Ünlü’nün gelinlik giyme hayali gerçek oldu. Ailesi, kızlarının tek hayali olan beyaz gelinliği giydirip, davullu-zurnalı “damatsız düğün” yaptı. Gelin arabasının arka camına da “hayaldi gerçek oldu” yazısı dikkat çekti. Kırıkkale’nin Balışeyh İlçesine bağlı Hüseyinbeyobası köyünde ikamet eden zihinsel engelli Mennune Ünlü’nün (40), tek hayali olan beyaz gelinliği giyip, düğünde doyasıya eğlenmekti. Müzeyyen ve babası Yusuf Ünlü kızlarının hayalini gerçekleştirmek için önce; “Özlem duymuş olduğum gelinlik giyme hayalini gerçekleştirmek için sizleri de bekliyorum” şeklinde hazırlanan düğün davetiyesini dağıttı.
Damat dışında hiçbir eksiğin olmadığı düğün bütün detaylarıyla planlandı. Arkadaşları, süsledikleri gelin arabasıyla Mennune Ünlü’yü evinden alarak kuaföre götürdü. Burada saçı ve makyajı yapılan zihinsel engelli genç kız, hayalini kurduğu gelinliğini giydikten sonra “hayaldi gerçek oldu” yazılı gelin arabasına bindi. Düğün alanına gelen Ünlü, babası ve kardeşleriyle birlikte dans edip çiftetelli oynadı. Kına merasiminde ise Ünlü’nün eline kına yakıldı, çiftetelli oynarken testi kırdırıldı. Mennune Ünlü, “Tek hayalim gelinlik giymekti. Çok mutluyum” dedi.

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