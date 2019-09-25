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25 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kırıkkale'de damat dehşeti: Kayınpederini pompalı tüfekle vurdu Haberi

Kırıkkale'de damat dehşeti: Kayınpederini pompalı tüfekle vurdu Haberi

Vurulan şahsın kızı olayı anlatırken görüntüsü

Acil Servis İlk Müdahale Ticari Taksi 112 Acil Servis Pompalı Tüfek 

-Olay yeri inceleme
-Şahsın vurulduğu evin önü
-Mermi kovanları
-Detaylar

( KIRIKKALE )- Babası eşi tarafından vurulan kadın: "Ben aşağı indiğimde babamı vurmuş" KIRIKKALE

- Kırıkkale'de kayınpederini pompalı tüfekle ağır yaralayan damat, çevreye defalarca ateş açtıktan sonra olay yerinden ticari taksi ile kaçtı. Silah seslerini duyan kızı ise babasını silahla vurulduğunu görünce gözyaşlarını tutamadı.Olay, saat 13.00'da Yenimahalle Mahallesi'ndeki 214. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin önünde tartışığı kayınpederi Abdullah Ü.'yü (59) pompalı tüfekle vurarak ağır yaralayan Ziya E., açtığı 10 el ateş ile çevredeki bazı araçlara da zarar verip olay yerinden ticari taksi ile kaçtı. Silah seslerine evden inen kızı ise babasını yaralı bir vaziyette görünce hemen 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı şahıs Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Abdullah Ü.'nün genel sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.Olay yerinden ticari taksi ile kaçan zanlı Ziya E. ise bir süre sonra polis gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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