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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Kırıkkale'de cinayet

Kırıkkale'de cinayet

- - Olay yerinden detaylar - Polis ekiplerinin olay yeri incelemesi - Av tüfeğiyle vurulan baba öldü, oğlu ağır yaralandıKIRIKKALE (AA) - Kırıkkale 'de evlerinin bahçesinde av tüfeğiyle vurulan baba öldü, oğlu ağır yaralandı.Sanayi Mahallesi 1327 Sokak'ta oturan Ertan Şengül ile oğlu Serhat Can Şengül (16) evlerinin bahçesinde henüz kimliği belirlenemeyen 2 kişiyle tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine saldırganlar av tüfeğiyle baba ve oğluna ateş etti.Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı baba ile oğlunu hastaneye kaldırdı.Baba Ertan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Oğlunun durumunun ise ağır olduğu bildirildi.
Güvenlik güçlerinin mahallede tedbir aldığı olayla ilgili saldırganların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Hastane Olay Yeri İnceleme Bild Akalan Sağlık Ekipleri 

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