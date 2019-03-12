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12 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Kırıkkale'de bir kişi öğrenci servisinde ölü bulundu

Kırıkkale'de bir kişi öğrenci servisinde ölü bulundu

- - Kirazoğlu köyü yolu Kapaklı mevkisindeki olay yeri - Polis ekipleri de yaptıkları inceleme - Keskin ilçesinde bir kişinin, öğrenci servis aracının içerisinde başından vurularak öldürüldüğü belirlendiKIRIKKALE (AA) - Kırıkkale 'nin Keskin ilçesinde bir kişi servis aracı içerisinde av tüfeğiyle başından vurulmuş halde bulundu.Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kirazoğlu köyü yolu Kapaklı mevkisinden geçen bir kişi, şarampole yan yatmış okul servisi içerisinde sürücü koltuğunda bir kişinin hareketsiz halde durduğunu fark ederek, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde başından vurulan kişinin öldüğünü belirledi.Polis ekipleri de yaptıkları incelemede başından av tüfeği ile vurularak öldürülen kişinin 38 yaşındaki Zeki Sulukan olduğunu tespit etti.Sulukan'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından Keskin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Polis Okul Servisi Cenaze Sağlık Ekipleri Servis Aracı 

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