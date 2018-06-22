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22 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Kırıkkale’de 11 araç birbirine girdi: 11 yaralı

Kırıkkale’de 11 araç birbirine girdi: 11 yaralı

Çocuklar ambulansa bindirilirken

İlk Müdahale Hastane Zincirleme Kaza Arazi Aracı 

-Yaralılar ambulansta tedavi yapılırken
-Kaza alanından genel görüntüler
-Sürücüler röp.
-Trafikte bekleyen araçlar
-Çekici ile araçlar kaldırılırken
-Trafik Polisi trafiğin akışını sağlarken

( KIRIKKALE ) KIRIKKALE

- Kırıkkale’de 50 metre arayla 4 ayrı yerde meydana gelen trafik kazalarında 2’si çocuk 11 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale- Ankara karayolu 1. kilometresinde Çetin Aktepe 71 AV965 plakalı arazi aracı, Yetiş Kestaneci 42 BEU 35 otomobil, Uğur Eyüpoğlu 06 V 0444 plakalı otomobil, Semih Yılmaz 42 CTM 09 kapalı kasa kamyonet, Metin Haberci 06 AY 7017 plakalı kapalı kasa kamyonet, Özcan Gülbüz 06 AH 0548 plakalı otomobil, Rıza İnan 66 PF 235 plakalı otomobil, Nihar Acar 34 PT 580 plakalı kapalı kasa kamyonet, Zeki Menekşe 19 BJ 951 plakalı otomobil, Sadık Öcal 42 DLB 17 plakalı otomobil, Nuri Sarıgül 06 FH 9809 plakalı otomobil zincirleme kaza yaptı. Kazada, araçlarda bulunan Özcan Gülbüz (35), Rıza Erbektaş (74), Rıza İnan (43), Sadık Öcal (62), Merve Çakır (33), Ömer Başıbüyük (65), Ergül Başıbüyük (62), Yeter Erbektaş (61), Semiha Gülbüz (34), Busenur Gülbüz (11) ve Gürkan Gülbüz (7) yaralandı. Yaralılar 112 Acil ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle Kırıkkale-Samsun-Ankara hattındaki karayolu yaklaşık 1 saat araç trafiğini kapandı. Araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasından sonra trafik açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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