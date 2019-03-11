Kırıkhan'da spor salonu açıldı - HATAY

- Kapalı spor salonundan detaylar - Salondaki öğrencilerden detay - Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz'un konuşması - Açılış ve hediye takdimiKırıkhan'da spor salonu açıldıHATAY (AA) - Hatay ’ın Kırıkhan ilçesinde ''Sporla gençlerin gelişimi ve sosyal uyum'' projesi kapsamında, spor salonu hizmete açıldı.Almanya GİZ Derneği, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ve Kırıkhan Belediyesi iş birliğiyle ilçeye bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde 5 ay önce yapımına başlanan spor salonu tamamlandı.Açılışta konuşma yapan Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, şimdiye kadar birçok projenin hayata geçirildiğini ve hiçbir zaman açılış yapmadıklarını söyledi.
"Bu açılışı önemsememizin sebebi çocuklarımızın geleceğine yatırım olması" diyen Yavuz, yarının Türkiye, Avrupa ve olimpiyat şampiyonlarının bu salondan çıkmasını umduklarını söyledi.
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