Kırıkhan’da konuşlu tanklar başka birliklere sevk edildi Haberi

-Askeri tankların konvoy şeklinde Kırıkhan’dan geçişi



( HATAY - HD) HATAY



- Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde konuşlu 20 tank başka birliklere sevk edilmek üzere yola çıktı. Tankları gören çocuklar askerlere el salladı. Kırıkhan ilçesinde sınır birliklerinde konuşlu olan tanklar başka birliklere sevk edilmek üzere yola çıktı. 20 tır üzerine yüklenmiş ZPT tanklar trafik polisleri eşliğinde ilçeden güvenli bir şekilde geçerek Hatay sınırları içerisindeki sınır birliklerine ve Kilis’teki sınır birliklerine ilerliyor. Tankların geçişi sırasında mevsimlik işçi olarak çalışan ailelerin çocukları tırlarda bulunan askerlere el sallayarak sevgi gösterisinde bulundu. (ELF-

