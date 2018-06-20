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20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kırıkhan’da konuşlu tanklar başka birliklere sevk edildi Haberi

Kırıkhan’da konuşlu tanklar başka birliklere sevk edildi Haberi

Askeri tankların birlikten çıkışı

Polis Mevsimlik İşçi 

-Askeri tankların konvoy şeklinde Kırıkhan’dan geçişi

( HATAY - HD) HATAY

- Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde konuşlu 20 tank başka birliklere sevk edilmek üzere yola çıktı. Tankları gören çocuklar askerlere el salladı. Kırıkhan ilçesinde sınır birliklerinde konuşlu olan tanklar başka birliklere sevk edilmek üzere yola çıktı. 20 tır üzerine yüklenmiş ZPT tanklar trafik polisleri eşliğinde ilçeden güvenli bir şekilde geçerek Hatay sınırları içerisindeki sınır birliklerine ve Kilis’teki sınır birliklerine ilerliyor. Tankların geçişi sırasında mevsimlik işçi olarak çalışan ailelerin çocukları tırlarda bulunan askerlere el sallayarak sevgi gösterisinde bulundu. (ELF-
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