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29 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Kırık bardaklar sanata dönüşüyor - KONYA

Kırık bardaklar sanata dönüşüyor - KONYA



: - Yapılan işlerden detay - Tenzile Ceylan'ın konuşmasıKırık bardaklar sanata dönüşüyor - İstanbul'da yaşayan ev hanımı Tenzile Ceylan, kursta öğrendiği sıcak cam sanatıyla, kırık bardakları ve cam şişeleri sanat eserine dönüştürüyor - Konya 'daki bir alışveriş merkezinde açtığı stantta ürünlerini sergileyen Tenzile Ceylan: - "Kırılan bardakları değerlendirdim. Üstüne motifler işliyorum. Minyatür eserler, biblolar, hediyelik eşyalar üretiyorum. Soda şişelerinden kolye, bileklik, nazar boncuğu ve çeşitli takılar yaptım""İşkence çektirilerek öldürülen papağanın anısına çalıştığım minyatür papağanlar da stantta ilgi görüyor. Kişiye özel eserler de yapıyorum"KONYA (AA) - ABDULLAH DOĞAN - İstanbul'da yaşayan 3 çocuk annesi ev hanımı Tenzile Ceylan, bir kursta öğrendiği sıcak cam sanatıyla kırık bardaklar ve cam şişelerden eserler ortaya çıkarıyor.İstanbul'da yaşayan 48 yaşındaki Tenzile Ceylan, eşi ve çocuklarının karşı çıkmasına rağmen öğrendiği sıcak cam sanatında birbirinden güzel eserler yapıyor. Öğrencilerine de öğrettiği sanatı tanıtmak için il il gezen Ceylan'ın, Konya 'da bir alışveriş merkezinde açtığı stantta sergilediği eserler ilgi görüyor.Kırık cam parçaları ve soda şişesini ocağında işleyerek şekil veren Ceylan, emeğini kısa sürede süs eşyasına dönüştürüyor. - Cam parçalarını kısa sürede sanata dönüştürüyorCeylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 yıl önce sıcak cam sanatı kursuna katıldığını söyledi.

El sanatlarına ilgisinin çocuk yaşta başladığını anlatan Ceylan, sıcak cam sanatının özel ilgi ve yetenek istediğini vurguladı.Ceylan, ailesinin ilk başlarda bu sanatla ilgilenmesine karşı çıktığını ancak zamanla fikirlerinin değiştiğini dile getirerek, şunları dile getirdi:"Kur'an - ı Kerim okurken 'Allah'ın eserlerini seyret' ayeti dikkatimi çekti. Ondan sonra bu işin içine girdim. Bugüne kadar çok ürün yaptım. Malzeme temin edemediğimde cam bardakları kırıp çalıştım. Bu işe çay bardaklarını kırarak başladım. Kırılan bardakları değerlendirdim. Üstüne motifler işliyorum. Minyatür eserler, biblolar, hediyelik eşyalar üretiyorum. Soda şişelerinden kolye, bileklik, nazar boncuğu ve çeşitli takılar yaptım. 5 dakikada çıkardığım eserler de var, saatlerce çalışarak yaptığım ürünler de var." - Minyatür papağanlar ilgi görüyorEserlerini özgün tasarımla ortaya çıkarmaya çalıştığını aktaran Ceylan, "İlham, ocağın başına oturduğumda geliyor. Öğrenci de yetiştiriyorum. Başkalarının da bu işi yapmasını istiyorum. Yaptığım eserlerden, sanatçılara ve devlet başkanlarına hediye edilenler de var. Evde çalışıyorum. Çeşitli kentlerde açılan fuarlara da katılıyorum."Ceylan, bir karavan satın alarak dünyayı gezmek istediğini dile getirerek, "Çocuklarım da ilk başta karşı çıkıyordu ama şimdi onlar da öğrendi. Biz kadınlar her şeyi yapabiliriz. İşkence çektirilerek öldürülen papağanın anısına çalıştığım minyatür papağanlar da stantta ilgi görüyor. Kişiye özel eserler de yapıyorum. Üç boyutlu, kendine özgü tasarım ve camın büyüsü insanları etkiliyor." sözlerine yer verdi.

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