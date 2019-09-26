Kırık ayağıyla depremden böyle kaçtı

-İş yerinde oturma ve korkarak dışarı kaçma

-Bacağı kırık şahsın dışarıya kaçması



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- İstanbul’da bugün yaşanan deprem sırasında vatandaşların yaşadığı panik anlar kameralara tarafından kaydedildi. Bir iş yerinde oturan bacağı kırık bir kişi ise depremden böyle kaçtı. İstanbul'da bugün öğlen saatlerinde yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan panik anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Depreme Bağcılar’da bir iş yerinde yakalanan vatandaşlar korku dolu anlar yaşayarak hızla dışarıya kaçtı. Ayağı kırık bir kişi ve arkadaşlarının iş yerinden kaçtığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iş yerinde oturan vatandaşların ve bacağı kırık vatandaşın hızla dışarıya kaçtığı görülüyor.

