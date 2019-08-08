Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
- Kırgızistan İçişleri Bakanlığı: “Atambayev gözaltında tutuluyor”

- Kırgızistan İçişleri Bakanlığı: “Atambayev gözaltında tutuluyor”

çatışmalardan görüntüler

( BİŞKEK ) BİŞKEK

Keskin Nişancı Cumhurbaşkanlığı Cumhurbaşkanı Uluslararası Suç Örgütü 


- Kırgızistan İçişleri Bakanlığı, Kırgızistan’ın eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev’in gözaltında tutulduğunu açıkladı.
Kırgızistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 2 gündür evine operasyon düzenlenen ülkenin bir önceki Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev’in gözaltında tutulduğu doğrulandı. Açıklamada Atambayev’in yanı sıra Kırgızistan’ın eski Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Başkanı Farid Niyazov dahil çok sayıda eski bürokrat ile Atambayev’in bazı yakınlarının gözaltında tutulduğu belirtildi. Atambayev’in sağlık durumunun iyi olduğunun altının çizildiği açıklamada, eski cumhurbaşkanına uluslararası hukuki kurallara göre muamele yapıldığı kaydedildi. Atambayev’in polis gözetiminden sonra savcılığa teslim edilerek ifadesinin alınacağı öğrenildi. Kırgızistan’da yaşanan siyasi kriz dün polisin Atambayev’in evine yaptığı gözaltı operasyonuyla ortaya çıkmıştı. Polis, Atambayev’in başkent Bişkek'e 12 kilometre uzaklıkta bulunan Koy-Taş köyü’deki evine yaptığı operasyon sırasında Atambayev’in destekçileri ile çatışmıştı. Dün gece saatlerine kadar süren çatışmalar sonucunda 1 polis, bir keskin nişancı tarafından vurularak öldürülmüş, Atambayev’in destekçisi 52 kişi de yaralanmıştı. Kırgızistan’da önceki dönem cumhurbaşkanlığı görevini sürdüren ardından koltuğunu Sooronbay Ceenbekov’a devreden Almazbek Atambayev ‘in dokunulmazlığı 20 Haziran’da Kırgızistan parlamentosunda tarafından kaldırılmıştı. Hakkında yolsuzluk ve organize suç örgütü liderliği gibi çeşitli suçlamalar bulunan Atambayev, Kırgızistan savcılığı tarafından ifade vermesi için çağırılmış fakat eski cumhurbaşkanı ifade vermeyi reddetmişti.
İlgili Foto Galeriler
Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrikleri kabul ettiCumhurbaşkanı Erdoğan tebrikleri kabul etti
Meclis'te dikkat çeken vekiller!Meclis'te dikkat çeken vekiller!
'Türkiye'nin Otomobili' Tanıtım Toplantısı'Türkiye'nin Otomobili' Tanıtım Toplantısı
2 tonluk dev kurbanlık Erdoğan'a...2 tonluk dev kurbanlık Erdoğan'a...
AK Partili ismin öldüğünü duyan koşup geldi!AK Partili ismin öldüğünü duyan koşup geldi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hindistan'daCumhurbaşkanı Erdoğan Hindistan'da
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı