Kırgızistan'dan Türk Akademisi'ne teşekkür - BİŞKEK
- Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un açıklaması - Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov: - "Türk Akademisi, Kırgız edebiyatının, folklorunun, geleneklerinin incelenmesine ve yayılması konusuna büyük katkı yapıyor"BİŞKEK (AA) - Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Kırgız edebiyatının, folklorunun ve geleneklerinin incelenmesine ve yayılmasına büyük katkıda bulunan Türk Konseyi himayesinde faaliyetlerini sürdüren Türk Akademisi Uluslararası Teşkilatına teşekkür etti.Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, merkezi Kazakistan'ın başkenti Astana’da bulunan Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Darhan Kadırali'yi kabul etti.Ceenbekov, "Türk Akademisi, Kırgız edebiyatının, folklorunun, geleneklerinin incelenmesine ve yayılması konusuna büyük katkı yapıyor." dedi. Cumhurbaşkanı Ceenbekov, Türk Akademisi'nin, Kırgız halkının manevi mirasını, Türk dili konuşan ülkelerin arasında yaymasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Türk Akademisi Başkanı Kadırali'ye teşekkür eden Ceenbekov, "Türk Akademisi'nin sizin liderliğinizde, Türk dili konuşan halklar arasındaki kardeşliği, kültürel gelenekleri ve bağları daha da güçlendireceğine inanıyorum." dedi. Kadırali de Türk Akademisi olarak, Türk dünyasında bilimsel entegrasyonu sağlamayı amaçladıklarını belirterek, Kırgızistan 'ın ev sahipliğinde düzenlenecek olan tüm uluslararası etkinliklerde yardımcı olacaklarını söyledi.
Türk dili konuşan ülkelerin katılımına açık Türk Akademisinin kuruluşuna dair anlaşma, Kırgızistan ’ın başkenti Bişkek'te, 23 Ağustos 2012 yılında üye devletler tarafından imzalanmıştı.Türk Akademisi, Türkoloji alanındaki bilimsel, akademik, stratejik ve sosyal saygın kurum ve kuruluşlarla yoğun ilişkiler kurarak ortak Türk tarihi kitaplarının yanı sıra pek çok akademik kitap ve bilimsel dergilerin yayınlanmasına katkıda bulunuyor.