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03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
Kırgızistan'dan Kastamonu Üniversitesi Rektörü Aydın'a üstün hizmet ödülü - BİŞKEK

Kırgızistan'dan Kastamonu Üniversitesi Rektörü Aydın'a üstün hizmet ödülü - BİŞKEK

Meclis Başkanlığı binasıGörüşmeden detayÖdülün takdim edilmesiKÜ Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın ile röportajÜniversite binasıFahri profesörlük unvanı sunulmasıBİŞKEK (AA) - Kırgızistan meclisi, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın'ı, Kırgızistan ile Türkiye arasında eğitim ve bilim alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesine sağladığı önemli bir katkıdan dolayı üstün devlet hizmet ödülüne layık gördü.

Profesör 

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