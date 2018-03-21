Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kırgızistan'da nevruz coşkusu - BİŞKEK

Kırgızistan'da nevruz coşkusu - BİŞKEK

- Törenden detaylarBİŞKEK (AA) - Kırgızistan 'da birlik ve beraberliğin yanı sıra baharın gelişini simgeleyen Nevruz Bayramı coşku içinde kutlanıyor.Kültürel, sosyal ve sportif aktivitelerle kutlanan nevruz için en görkemli etkinlik başkent Bişkek'teki ana meydanda yapıldı.Etkinlikler kapsamında, Kırgız halkının göçebe yaşamı döneminde zorlu kış mevsiminin ardından baharı müjdeleyen turnaların gökyüzünde görünmesi, Kırgız dedenin torununa Nevruz'u anlatması ve kadınların dualarıyla baharı karşılaması konulu bir tiyatro oyunu sahnelendi.Konuklara ayrıca Nevruz sofralarının olmazsa olmazı sümelek tatlısı ikram edildi.Bişkek Belediye Başkanı Albek İbrağimov'un tebrik konuşmasının ardından etkinlikler dans gösterileri, halk oyunları ve ünlü sanatçıların konserleriyle devam etti.Nevruz dolayısıyla Kurmancan Datka Heykeli'nin bulunduğu yerleşkede büyükelçilikler kermesi de düzenlendi.
Kermesteki Türkiye standını ziyaret eden Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk dünyasının Nevruz Bayramı'nı kutlayarak, "Hakikaten Kırgızistan 'a bahar geldi. Bizim de ata yurdumuzda ilk bahar bayramımızdır. Burada Büyükelçilik olarak stant açtık. Büyükelçiliğimiz personelinin eşleri evlerinde hazırladıkları bazı içeceklerimizi ve yiyeceklerimizi standımızda sunuyorlar." dedi.
Kırgızistan Başbakanı Sapar İsakov'un Türkiye standını ziyaret ederek, Türk halkının bayramını da kutladığını dile getiren Büyükelçi Fırat, İsakov'un iki ülke arasında iyi ilişkiler dileğinde bulunup, önümüzdeki dönemde ilişkilerin çok iyi olacağını söylediğini aktardı.Türkiye standını ziyaret eden Mederbek Amatov adlı bir Bişkekli de "Bu bizim ata babamızın bayramıdır. Bu bayramı Türklerle birlikte kutluyoruz. Medeniyetimizi, dilimizi ve gerek görülürse siyasetimizi de birlikte yürütmek gereklidir. Daima birlikte olursak güçlü olacağımızı, bunun Türk halklarının faydasına olacağını düşünüyorum. Türk halklarına büyük ve sıcak selam göndermek istiyorum." diye konuştu.
Öte yandan Kırgızistan Halklar Asamblesi binası önünde Azerbaycanlı, Ahıska Türkleri, Tatar, Uygur, Özbek, Kazak, Kırgız, Kafkas ve birçok halkların kültürlerinin tanıtıldığı sergiler açıldı. Ahıska Türkleri Derneği Başkan Yardımcısı Begzada Aliyev, yaptığı açıklamada, sergide Türk kültürünü davul ve zurna eşliğinde tanıttıklarını ve ziyaretçilere özel ikramlarda bulunduklarını kaydetti.

Bahar Bayramı Ziyaretçiler Kış Mevsimi Tiyatro Oyunu Halk Oyunları 

İlgili Foto Galeriler
Karda yürümenin püf noktalarıKarda yürümenin püf noktaları
Afrin'de terörist mezarları bulunduAfrin'de terörist mezarları bulundu
Eşek Arısı Teröristlerin Kabusu OlduEşek Arısı Teröristlerin Kabusu Oldu
Afrin Göründü!Afrin Göründü!
AK Partili Ve HDPli Vekiller Arasında Afrin KavgasıAK Partili Ve HDPli Vekiller Arasında Afrin Kavgası
Komando Birlikleri Hatay’a Böyle Geldi!Komando Birlikleri Hatay’a Böyle Geldi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı