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19 Mart 2020 Perşembe günü yayınlandı
Kırgızistan'da Kovid-19 önlemleri kapsamında sokaklar boşaldı - BİŞKEK

Kırgızistan'da Kovid-19 önlemleri kapsamında sokaklar boşaldı - BİŞKEK

- Kırgızistan'ın başkenti Bişkek 'ten görüntülerBİŞKEK (AA) - Kırgızistan'ın başkenti Bişkek 'te yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında halk kalabalık yerlerden uzak durmaya başladı.
Hükümetin ve belediyenin çağrıları üzerine, her zaman kalabalık olan Bişkek 'teki meydan, cadde ve sokaklar büyük ölçüde boşaldı.Bazı AVM'ler de Kovid - 19'a karşı önlemler kapsamında kapılarını ziyaretçilere kapattı.Eğlence merkezlerinin kapatılması kararının ardından tüm iş yerlerinin kapılarına kilit vuruldu.Maske bulmakta sıkıntı çekilen başkentte bir şirket ücretsiz maske dağıttı.
Bişkek 'te trafiğe çıkan araç sayısında ciddi düşüş olduğu, toplu taşıma araçlarının da çok az yolcu ile hizmet vermeye devam ettiği gözlendi.Kırgızistan'da Umre dönüşü 12 Mart'tan beri ev karantinasında tutulan ve 18 Mart'ta Kovid - 19 testi pozitif çıkan 3 kişinin durumunun iyi olduğunu bildirildi.

Koronavirüs Karantina Toplu Taşıma Araç Sayısı Ziyaretçiler 

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