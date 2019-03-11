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11 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kırgızistan'da 'Çağın Kişileri' resim sergisi - BİŞKEK

Kırgızistan'da 'Çağın Kişileri' resim sergisi - BİŞKEK

Kırgızistan 'da "Çağın Kişileri" resim sergisi - BİŞKEK - Sergi açılış töreni - Kurdele kesimi - Ziyaretçilerden detay - Portrelerden detay - Assol Moldokmatova'nın açıklaması - Ressam Taalaybek Usubaliyev'in açıklaması - Genadiy Bazarbayev'in açıklaması - Ajara Melseova'nın açıklaması Kırgızistan 'da "Çağın Kişileri" resim sergisiBİŞKEK (AA) - Kırgızistan 'a son yüzyıla damga vurmuş kişilerin portrelerinin yer aldığı "Çağın Kişileri" adlı resim sergisi törenle açıldı. Kırgızistan Ressamlar Birliği Başkanı ve halk sanatçısı Taalaybek Usubaliyev'in, 55 karakalem resmi, doğum gününde Bişkek Asambai Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.Televizyon sunucusu Assol Moldokmatova'nın direktörlüğünü üstlendiği sergide, siyasetten sağlığa, sanattan kültüre, müzikten havacılık sektörüne kadar çeşitli alanlara damga vurmuş hayatta olan ve olmayan kişilerin portreleri yer alıyor.Sergide portrelerin yanı sıra Sovyet döneminde kullanılan farklı model çanta türleri, çeşitli çalgı aletleri, kitaplar, ütü, radyo, daktilo ve ressamların kullandıkları malzemeler de yer aldı.Moldokmatova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sergideki portrelerin aynı zamanda Türk dünyasına ait şahsiyetler olduğunun altını çizdi.Bu projenin temel değerlerden kopan gençlere yönelik olduğunu vurgulayan Moldokmatova, gençlerin Türk gelenek ve değerlerini tanıması gerektiğini söyledi.

Ressam Usubaliyev de sergiyi Türkiye'de de açmak istediklerini belirtti.
Ülkenin ünlü sinema yönetmeni Genadiy Bazarov, portrelerde yer alan şahsiyetlere saygı duyulması gerektiğini vurguladı.Sergi ay sonuna kadar gezilebilecek.

Karakale Açılış Töreni Doğum Günü Muhabir Resim Sergisi 

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