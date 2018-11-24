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24 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Kırgızistan'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlaması - BİŞKEK

Kırgızistan'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlaması - BİŞKEK

Öğretmenin konuşmasıEğitim Müşaviri Recep Sula'nın konuşmasıTürkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat'ın konuşmasıŞarkılar ve şiirler okunmasıKırgızistan'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamasıBİŞKEK (AA) - Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Kırgızistan'ın başkenti Bişkek 'teki Türk Ortaokulu'nda etkinlik düzenlendi.
Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ile şehitler için yapılan saygı duruşu ve iki ülkenin milli marşının okunmasıyla başlayan programda yaptığı konuşmada, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.Öğretmenlerin gerek Türkiye'de gerek Türkiye'den binlerce kilometre uzakta yeni nesilleri yetiştirmek gibi çok güzel ve asil bir görevi yerine getirdiğini belirten Fırat, "Kırgızistan ile Türkiye arasında köprü rolü oynuyorsunuz. Öğrencilerinize gelecek aşılıyorsunuz. Sizlerin gösterdiğiniz yol çerçevesinde onlar da öğreniyorlar. Burada çocuklarınıza vereceğiniz eğitim hepimizin geleceği, Kırgızistan'ın ve Türkiye'nin geleceğidir. Bu yüzden bu görevi yerine getirdiğiniz için canı gönülden size teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Eğitim Müşaviri Recep Sula da öğretmenler gününü tebrik ederek, "Öğretmenlik mesleği bütün mesleklerden çok farklıdır. Eğitim, insanı ve toplumu hür ve uygar hale getirir veya başka insanların avı haline dönüştürür. Bu bizim elimizde. Bunun için öğretmenlik mesleği sabır, emek ve gönül ister." dedi.
Kırgızistan'da üç ay önce göreve başlayan İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü Mezunu, Kırgız Türk Anadolu Kız Meslek Lisesi Rehber Öğretmeni İlgen Türkmen ise öğretmenlik mesleğini tercih etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Şiirlerin okunduğu programda ayrıca skeçler sergilendi ve öğrenci müzik korosu tarafından Türkçe şarkılar seslendirildi.Programın sonunda çeşitli spor alanlarında başarı olan öğretmenlere madalyaları ve Bişkek 'te görev yapan öğretmenlere de çeşitli hediyeler takdim edildi.

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