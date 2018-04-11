Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov, Türkiye'den ayrıldı - ANKARA Haberi

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov, Türkiye'den ayrıldı - ANKARA Haberi
- Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooranbay Ceenbekov'un gelişi ve karşılanması - Tören hazırlıkları - Uçakdan genel görüntüler - Sooranbay Ceenbekov ve Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu'nun gelişleri - Ceenbekov'un askeri selamlaması - Ceenbekov'un vedalaşması - Ceenbekov'un uçağa binerken kendisini uğurlayanlara el sallaması - Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ve beraberindekilerin Ceenbekov'u el sallayarak uğurlamasıANKARA - Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooranbay Ceenbekov, resmi ziyaret için geldiği Ankara 'daki temaslarını tamamlayarak Türkiye'den ayrıldı. Ankara Esenboğa Havalimanı’nda yapılan törende Ceenbekov’u, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Ankara Vali Yardımcısı Murat Soylu, Kırgızistan Ankara Büyükelçisi İbragim Dzhunusov ve büyükelçilik yetkilileri ile Ankara Merkez Komutanı Tuğgeneral Mehmet Kip uğurladı.