Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Kırgız yazar Cengiz Aytmatov, Antalya'da anıldı

Kırgız yazar Cengiz Aytmatov, Antalya'da anıldı

- Cengiz Aytmatov'un oğlu eski Kırgızistan Dışişleri Bakanı Askar Aytmatov konuşması - Detaylar ANTALYA (AA) - Dünyaca ünlü Kırgız edebiyatçı Cengiz Aytmatov'un doğumunun 90'ncı yıl dönümü anısına, 2018 yılı Cengiz Aytmatov Yılı etkinlikleri kapsamında Antalya 'da anma programı düzenlendi.
Cengiz Aytmatov'un oğlu eski Kırgızistan Dışişleri Bakanı Askar Aytmatov, Güzeloba Mahallesi Cengiz Aytmatov Parkı'nda gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmada, babasıyla ilgili etkinlikler dolayısıyla Türk halkına teşekkür etti."Cengiz Aytmatov'un eserlerine sahip çıktınız, Kırgızistan'da olduğu gibi seviyorsunuz, tanıyorsunuz, okuyorsunuz." diyen Aytmatov, babasının adını taşıyan parkı da Türklerin ve Kırgızların buluştuğu adres olarak değerlendirdi. Konuşmasında duygulu anlar yaşayan Aytmatov, insanların hatırlandıkça yaşadığını ifade ederek, "Hiç şüphem yok, onun ruhu şu an aramızda." dedi.
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da sadece Kırgız halkının değil, tüm dünyanın okuyup anladığı, yüzyıllarca güncelliğini koruyan eserleri bırakan bir kişiyi andıklarını söyledi.

Programda, Ulusal Kültürleri Yayma Geliştirme Vakfı Başkanı Aygül Teshebaeva da Cengiz Aytmatov'un hayatı hakkında bilgi verdi.Kırgızların, yöresel kıyafetleriyle katıldığı programda, Cengiz Aytmatov'un eserleri seslendirildi ve dans gösterileri gerçekleştirildi.

Edebiyat Yöresel Kıyafet Irak 

İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı