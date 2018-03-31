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31 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Kırgız kadın şiddeti kamerada...Yüzlerce kişinin önünde erkek arkadaşını böyle tokatladı

Kırgız kadın şiddeti kamerada...Yüzlerce kişinin önünde erkek arkadaşını böyle tokatladı

GENÇ KIZIN AŞIKLAR TEPESİNDE FOTOĞRAF ÇEKİNMESİ

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-GENÇ KIZIN ERKEK ARKADAŞINI TOKATLAMASI
-GENCİN KIZ ARKADAŞINI SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞMASI
-DETAYLAR

( NEVŞEHİR -HD)- Turistler Kapadokya manzarası yerine erkek arkadaşını tokatlayan kızı izledi NEVŞEHİR

- Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya’da her sabah yüzlerce kişinin gökyüzündeki balonların dansını izlemek için geldiği Göreme’de ki Aşıklar Tepesi bu kez ilginç bir olaya sahne oldu. Kırgız kızın erkek arkadaşını dakikalarca tokatlaması, fotoğraf çekmek için gelen turistlerin manzaradan daha çok ilgisini çekti. Günün ilk ışıklarıyla beraber balonlarla ile birlikte fotoğraf çekinmek için Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesindeki Aşıklar Tepesine gelen Kırgız gençler bir süre sonra kendi aralarında tartışmaya başladı.
Tartıştığı erkek arkadaşına yüzlerce kişinin şaşkın bakışları arasında dakikalarca tokat savuran genç kızı sakinleştirmek için erkek arkadaşı büyük çaba sarf etti. Kız arkadaşından yediği tokatlar karşısında oldukça şaşıran genç kız arkadaşını sakinleştirmeye çalıştı. Balonları fotoğraflamak için gelen turistler ise, manzarayı bırakıp şaşkın bakışlarla genç çifti izledi.
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