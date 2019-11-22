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22 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Kiremitleri değiştirirken 4 katlı apartmanın çatısından düşüp hayatını kaybetti

Kiremitleri değiştirirken 4 katlı apartmanın çatısından düşüp hayatını kaybetti

Şahısın düştüğü apartmandan görüntüler

Acil Servis Hastane Cenaze Gesi 

-Yerdeki kan izleri
-Hastane acil servis önü
-fotoğraf

( KONYA ) KONYA

- Konya’nın Beyşehir ilçesinde 4 katlı apartmanın çatısında kiremitleri değiştirirken düşen 47 yaşındaki adam hayatını kaybetti. Olay, Yeni Mahalle 719 Sokak’ta bulunan 4 katlı bir apartmanın çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çatıdaki kiremitleri değiştirmek üzere çatıya çıktığı ileri sürülen 47 yaşındaki İhsan İşleyen dengesini kaybederek kilitli parke taşıyla kaplı zeminin üzerine düştü. Ağır yaralanan ve kanlar içerisinde kalan İhsan İşleyen, adrese sevk edilen ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İşleyen’in cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. İhsan İşleyen’in Samsunlu, evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (ARÖ-AH-
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