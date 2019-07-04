Kireç tozu taşıyan tanker patladı: 1 ölü - ADIYAMAN İzle
- Kireç tozu taşıyan tanker patladı - 1 ölü - Şinasi Kurnaz'ın cesedinin Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilmesiKireç tozu taşıyan tanker patladı: 1 ölüADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'da kireç tozu taşıyan tankerin patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Elazığ'dan Adıyaman 'a kireç tozu taşıyan, Şinasi Kurnaz idaresindeki plakası öğrenilemeyen tanker, merkeze bağlı Koçali köyü yakınında bilinmeyen nedenle kapağı açıldıktan sonra patladı.Patlamada, Kurnaz ağır yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Kurnaz'ın cesedinin, savcılık incelemesinin ardından hastane morguna konulacağı öğrenildi.
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