Kirazlı köylüleri isyan etti: “Maden sahası geçim kaynağı, dokunmayın” İzle

( ÇANAKKALE -ÖZEL) - Kirazlı köylülerinden maden sahasına tam destek ÇANAKKALE



- Çanakkale’nin Kirazlı köyü yakınlarındaki Balaban bölgesinde kurulan maden sahasına bölgedeki köylülerden tam destek geldi. Maden alanı hakkında birçok insanın yanlış bilgi ile bölgeye geldiğini vurgulayan Kirazlı Köyü Muhtarı Erkan Can, sahanın köylüler için bir geçim kaynağı haline dönüştüğünü belirtti.

Son günlerde gündemi sıkça meşgul eden ve Kazdağları ile bağlantısı olmamasına rağmen Kazdağları olarak dillendiren Balaban bölgesinde kurulan maden sahası, Kirazlı köylüleri için en büyük geçim kaynağı haline geldi. 110 nüfuslu köyde 20 kişinin maden sahasında çalıştığı aktarılırken, köylüler ise maden sahasını durdurmaya yönelik eylemleri desteklemediklerini dile getirdiler. Kurulan maden sahasının, kendilerinin geçim kaynağı olduğunu belirten köylüler, çoğu insanın bilinçsizce bölgeye gelerek eylemlere katıldıklarını da ifade ettiler. “Kirazlı ve Çanakkale maden yüzünden lekeleniyor” Mensubu oldukları köyün Kazdağları ile uzaktan yakından ilgisinin olmadığını vurgulayarak sözlerine başlayan Kirazlı Köyü Muhtarı Erkan Can, “Bulunduğumuz yer, Kirazlı madeni diye geçen bir bölge. Kazdağları ile karıştırılan yer. Ama gördüğünüz gibi Kazdağları buradan gözükmüyor. Çok uzak bir mesafede. ‘Kazdağları’nda katliam oluyor’ diyorlar. Böyle bir şeyin olmadığını ve buradaki ağaçların kesilip çoğunun köylülere ihtiyaç olarak satıldığını belirtmek istiyorum. Bu maden sahasına karşı eylemlere katılmayan köylüme de teşekkür etmek istiyorum. Cumhurbaşkanımızı da buraya davet ediyoruz. Çünkü Kirazlı ve Çanakkale maden yüzünden lekeleniyor. Gelip bir çayımızı içmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı. Muhtar Erkan Can’dan Çanakkale Kent Konseyi üyelerine kınama Halkın bazı kesimler tarafından kışkırtıldığını belirten Muhtar Can, “Çanakkale Kent Konseyi üyeleri, bayramın 3. günü aradılar ve dediler ki, ‘Bayramlaşmak için geleceğiz.’ Ben de dedim ki, ‘Köylüyü rahatsız etmeden bayramlaşabilirsiniz.’ Ancak her gittikleri evde, ‘Nöbete gelin, şöyle yapın, böyle yapın’ tarzında konuştular. Ertesi günkü gazetede de, ‘Kirazlı Köyü madene karşıdır’ deyip köyümüzü lekelemişlerdir. Bu köyümüz için büyük bir ayıp. Bunları kınıyorum” şeklinde konuştu.

Köylülerin maden sahasını bir geçim kaynağı olarak gördüğünü ve buna da saygı duyulması gerektiğini söyleyen Muhtar Can, “Köyde madene karşı olan da vardır. Ama kimse ‘Biz karşıyız’ diye ortaya çıkmaz. Çünkü burası bir ekmek kapısı olarak görülüyor. Burada köyümden 20 kişi çalışıyor. Bu 20 kişinin işten çıkarılıp da aç kalmasını kimse istemez. Buna da saygı göstermelerini istiyorum. Devlet, vatandaşını zehirleyip ölüme terk etmez. Bunu herkesin de böyle bilmesi gerekir. Madene desteğimiz köylü olarak tamdır. Maden devam etsin. Çalışmasından yanayız. Kimse ‘Kazdağları gidiyor, ormanlarımız gidiyor’ diye inanmasın. Şerefim üzerine yemin ederim ki maden sahasının Kazdağları ile bir ilgisi yok” dedi.

“Dışarıdan gelip de ‘Biz su nöbetine geldik’ diye kimse iş yapmasın” Maden sahasına desteğinden dolayı kendisine yönelik eleştirilere de cevap veren Muhtar Can, şunları kaydetti: “Kimse oyuna gelmesin. Dışarıdan gelip de ‘Biz su nöbetine geldik’ diye kimse iş yapmasın. Buranın barajla da bir ilgisi yok. Ters tarafta kalıyor. Buralarda herhangi bir baraj olmadığını siz de görüyorsunuz. Bir de ‘Muhtar önceden konuşmuyordu, şimdi konuşuyor. Para mı aldı?’ diyorlarmış. Araştırmak serbest. Ben kamu kesiminde çalışan bir işçiyim. Kızım da çalışıyor. Muhtarlıktan da aldığım maaş var. Ortalama 12 bin lira gelirim var. Benim paraya ihtiyacım olup olmadığını herhalde değerli halkım anlamıştır. Zamanla ‘Maden çalışsın’ deyip şimdi karşı gelenler de var. O zaman iyiydi de şimdi niye karşı çıkıyorlar?” “Herkes oyuna geliyor” Kirazlı köylüleri de maden sahası hakkında görüşlerini dile getirerek, çalışmaların sürdürülmesini desteklediklerini ifade ettiler. Bölgenin Kazdağları ile alakası olmadığını vurgulayan yerliler, eylem yapan grupların çıkar peşinde koştuklarını düşündüklerini de vurguladılar. Bölgede durumla alakalı görüşlerini dile getiren köylülerden Suna Arslanoğlu, “Maden sahası, köylünün geçim kaynağı. Dokunmayın. Gençler çalışsın. Herkes oyuna geliyor. Buraya gelenler hep kendi çıkarına geliyorlar” şeklinde konuştu.