Kiraz bahçede 1, tezgahta 15 lira

- Kemalpaşa eski Belde Belediye Başkanı ve Komisyoncu Erdal Kiran, röp

-Kiraz işçileri ile röp

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( TOKAT -ÖZEL) TOKAT



- Kemalpaşa eski Belde Belediye Başkanı ve Komisyoncu Erdal Kiran, tarladaki kiraz fiyatı ile marketteki kiraz fiyatı arasındaki uçurumun nakliye giderlerinden kaynaklandığını ileri sürdü. Türkiye'de kirazı ile ünlü Tokat Kemalpaşa Köyünde sezona 9-10 liradan başlayan kiraz, sezon sonuna doğru 1 buçuk 2 liraya kadar düştü. Komisyoncu Erdal Kiran, sezon başında erkenci çeşitlerin fiyatlarının tatmin edici olduğunu ama daha sonraki çeşitlerde 1 buçuk 2 liraya kadar düştüğünü söyledi.



Geçen yıl 5- 6 lira olan kirazın bu sene 3-4 lira arasına gerilediğini belirten Kiran, geçen yıla göre maliyetler artarken kiraz fiyatlarının düştüğünü kaydetti.

İşçilik, mazot ve gübre gider ile 2 liraya kirazın maliyeti olduğunu ifade eden Kiran,"Bazı çeşitlerde üretici zarar etti. Rize'de, Ankara'da buradan 3 liraya gönderdiğimiz kiraz 15-20 lira arasında satıldığını biliyoruz. Anormal derecede fark var ama aracıların aradan kalması mümkün değil. Dengenin oluşması lazım. Aracı da buna emek veriyor kendi iline götürüyor bunu pazarlıyor, para kazanması lazım ki gelsin. Ama bununda katlayarak olması lazım. Çiftçinin emeğine yazık. Akaryakıt özellikle mazot fiyatının yükselmesi burada toplanan kirazla üretici tüketici ile arasında geçen en büyük etken nakliye gideri" dedi.

Göktay Bakan ise büyük şehirlerde 10-15 liradan satılan kirazın Tokat'ta tarlada 1-1 buçuk lira arasında marketlerde ise 7 liraya satıldığını kaydetti.

Kiraz fiyatlarının düşük olmasından çalışan işçilerde mağdur oluyor. Kemalpaşa Köyünde kiraz toplayarak ev bütçesine katkı sağlayan Özlem Güden, kiraz fiyatlarının düşük olması nedeni ile yevmiyelerinin de düştüğünü ifade ederek, "Kiraz fiyatları ne kadar yükselirse bizim yevmiyelerimizde yükseliyor. En fazla bir ay kiraz topluyoruz, bundan biz emekçiler mağdur oluyoruz" diye konuştu.



