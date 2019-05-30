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30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kirayı ödeyemeyen kadın, eşyalarına el konulup çocukları ile birlikte kapı dışarı edildi

Kirayı ödeyemeyen kadın, eşyalarına el konulup çocukları ile birlikte kapı dışarı edildi

-Sultan Şaşmaz’ın ev girişindeki görüntüsü

Oyaca Beyaz Eşya Hayırseverler Trol 

- -Sultan Şaşmaz ve bebeğinden detay
- -Sultan Şaşmaz’ın röportajı
- -Sultan Şaşmaz’ın beşikteki bebeğinin görüntülenmesi
- -Sultan Şaşmaz’ın kaldığı evin genel görüntüsü
- -Genel Detay

( BATMAN ) - Kirayı ödeyemeyen kadın, eşyalarına el konulup çocukları ile birlikte kapı dışarı edildi BATMAN

- Batman’da yaklaşık 1 yıl önce eşi tarafından terk edilen 3 çocuk annesi sultan Şaşmaz, kirasını ödeyemediği gerekçesi ile ev sahibi tarafından eşyalarına el konularak dışarı atıldı. Petrolkent Mahallesi’nde yaşayan 3 çocuk annesi Sultan Şaşmaz, uzun zamandan bu yana ev kirasını ödeyemediği gerekçesi ile ev sahibi tarafından hem eşyalarına el konuldu hem de kapı dışarı edildi. Komşuları tarafından başını koyacağı bir eve yerleştirilen ve günlük ihtiyaçları karşılanan Şaşmaz, hayırseverlerden ve yetkililerden yardım bekliyor. Eşinin kendisine ve çocuklarına bakmadığını ve bir yıldır da kendilerini terk ettiğini belirten Şaşmaz, "Eşim bize bakmıyor. Ev sahibi bizi evden çıkarttı. Beyaz eşyalarımın hepsine el koydu. Beş yıldır kiramı ödeyemiyorum. 3 çocuk annesiyim, kimse bize bakmıyor. Komşular bize bakıyor, destek çıkıyor. Allah bütün Müslümanların sonunu hayır etsin, bizimkini de. Boşanma aşamasındayım. Başvurdum boşanıyorum. Sadece herkesten destek istiyorum. 5 yıldır eşim kirayı ödememiş ve ev sahibim kira bedeli olarak beyaz eşyalarıma el koydu. Zor durumda olduğumuz için komşular bize destek çıkıyor. Yetkililerden bize yardım etmelerini bekliyorum" dedi.
(OA-YRT-
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