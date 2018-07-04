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04 Temmuz 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kirayı ödemeyince iki eşi ve 3 çocuğuyla sokakta kaldı

Kirayı ödemeyince iki eşi ve 3 çocuğuyla sokakta kaldı

Aileden detaylar

Allah Bulduk 

-İbrahim Hamza'dan röportaj

( ŞANLIURFA )- Sokaktan geçenler onlara ekmek verdi ŞANLIURFA

- Mevsimlik işçisi olan aile, kirayı ödeyemedikleri için 2 eşi ve 3 çocuğuyla birlikte sokakta kaldılar. Şanlıurfa’da bir evde kiracı olarak yaşayan Suriyeli İbrahim Hamza, parası bitince kirayı ödeyemediğinden dolayı ev sahibi tarafından evden çıkarıldı. Çalışabileceği herhangi bir iş bulamayan baba ise 45 dereceye ulaşan sıcaklara rağmen sokakta yaşamak zorunda kaldı. Evden aldıkları eşyaları ile birlikte Halepli bahçe civarında bulunan parkta yaşamaya başlayan aile ise yetkili kişilerden yardım elinin uzatılmasını bekliyor. İbrahim Hamza çocukları için üzüldüğünü belirterek, yoldan geçen insanların onlara ekmek verdiğini söyledi.

Dünden beri dışarıda kalan aile yiyecek ekmeği zor bulduklarını ve hiç paraları olmadıklarını belirtti.
İbrahim Hamza, “Vallahi kardeşim dünden beri evden çıkmışız. Bizde kira olmadığı için adam bizi çıkardı. Biz dünden beri buradayız, üstümüzü burada değiştirip, burada yatıyoruz, çocuklar ise aç. Halimiz ortalıkta, gözünüzün gördüğü gibi. Havalar sıcak, perişan olmuşuz çocuklarımızın hali ortada. Allah'tan ümidimiz kesilmez, Allah bize hayır getirir ama hal değil bu. Görüyorsun dünyanın halini yaz ayındayız. Suriye’den geleli 4 yıl oldu daha önce kampta oturuyorduk kamptan çıktık” diye konuştu.

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