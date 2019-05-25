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25 Mayıs 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kirasını yutan ATM'yi parçaladı

Kirasını yutan ATM'yi parçaladı

- Vatandaşın polise olayı anlatması

Polis Polis Ekipleri 

-- Polis ekipleri
-- Genel ve detay

( ANKARA - ÖZEL) ANKARA

- Başkent'te bir kişi ev kirasını yutan ATM'yi yumrukladı. Alınan bilgiye göre, Samet Kurt isimli bir kişi Sincan Tandoğan Mahalles Billur Sokak'ta bulunan ATM'de ev sahibinin hesabına kirasını yatırmak istedi. ATM kira parasını yutunca Samet Kurt müşteri hizmetlerini aradı. Kurt, müşteri hizmetleri ile tartışarak kendisine 'vur kır" dediklerini öne sürdü. Bunun üzerine öfkesine hakim olamayan vatandaş Bankamatiği yumrukladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri vatandaşı ifadesini almak üzere karakola götürdü.
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