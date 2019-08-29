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29 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kıran Operasyonu'na Atak helikopterlerinden hava desteği - HAKKARİ

Kıran Operasyonu'na Atak helikopterlerinden hava desteği - HAKKARİ

, - Kıran Operasyonu'na Atak helikopterlerinden hava desteği - Atak helikopterlerin üs bölgesine intikali - Terör hedeflerine yönelik taarruz anlarına ilişkin görüntüKıran Operasyonu'na Atak helikopterlerinden hava desteği - Jandarma Genel Komutanlığınca, Hakkari 'de Kıran Operasyonu kapsamında kullanılan Atak helikopterlerin üs bölgesine intikali ve terör hedeflerine yönelik taarruz anlarına ilişkin görüntü paylaşıldıANKARA (AA) - Jandarma Genel Komutanlığınca, Hakkari 'de Kıran Operasyonu kapsamında kullanılan helikopterlerin üs bölgesine intikali ve terör hedeflerine yönelik taarruz anlarına ilişkin görüntü paylaşıldı.Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerde, Jandarma Avcı Filo envanterindeki Atak helikopterlerinin, Kıran Operasyonu'na katılan jandarma komando ve polis özel harekat personelini 27 Ağustos'ta Hakkari sınırlarındaki Davuş Tepe Üs Bölgesine indiren helikoptere eşlik edişi yer alıyor.Operasyona hava desteği de sağlayan Atak helikopterler, tespit edilen terör hedeflerini atış yaparak imha ediyor.Videoda operasyon taktiğinin "Ara, bul, yok et" olduğu ifade ediliyor.Paylaşımda, ayrıca "Kıran Operasyonu'nun kahraman jandarma komandoları, polis özel harekat birlikleri ve güvenlik korucuları, çelik kanatlar altında görev başında..." mesajına yer verildi.

Sosyal Medya Jandarma Polis Özel Harekat Çelik Kanat Helikopter 

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