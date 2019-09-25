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25 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kıran operasyonlarında 43 terörist etkisiz hale getirildi

Kıran operasyonlarında 43 terörist etkisiz hale getirildi

Operasyonlardan görüntüler

( ŞIRNAK -SİİRT) ŞIRNAK - SİİRT

Gesi 


- İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "21 Eylül Cumartesi günü itibariyle Herekol, Bestler Dereler bölgesi merkez olmak üzere Siirt ve Şırnak ara hattında, Kıran -3 operasyonu başladı.
Kıran -3 operasyonu başlar başlamaz 2’si Gri listede olan toplam 16 terörist etkisiz hale getirildi .Kıran-1 , kıran- 2, kıran-3 operasyonları başarıyla devam ediyor.Operasyonlar kapsamında bugüne kadar toplam 43 terörist etkisiz hale getirildi, 58 mağara, sığınak ve depo imha edildi" denildi.
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