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18 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
'Kıran-8 Sehi Ormanları' operasyonu - Bitlis Valisi Çağatay bölgesini ziyaret etti - BİTLİS

'Kıran-8 Sehi Ormanları' operasyonu - Bitlis Valisi Çağatay bölgesini ziyaret etti - BİTLİS

"Kıran - 8 Sehi Ormanları" operasyonu - Bitlis Valisi Çağatay bölgesini ziyaret etti - BİTLİS - Helikopterin Bitlis İl Jandarma Komutanlığına gelmesi - Vali Oktay Çağatay'ın helikoptere binmesi - Vali Çağatay'ın helikopterden detay - Vali Çağatay'ın Çeltikli Karakoluna gelmesi - Atak helikopterlerden detay - İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey'in operasyon hakkında bilgi vermesi - Vali Çağatay'ın konuşması - Vali Çağatay'ın Çeltikçi Karakolunda nöbet noktalarını gezerek bilgi alması - Askerlerin çevreyi incelemesi - Atak helikopterlerin geçişi Bitlis 'te "Kıran - 8 Sehi Ormanları" operasyonuBİTLİS (AA) - İçişleri Bakanlığınca, Bitlis kırsalında başlatılan hava destekli "Kıran - 8 Sehi Ormanları" operasyonu devam ediyor.Soğuk havaya rağmen polis ve jandarma özel harekat timleri, komando taburları ile güvenlik korucularından oluşan 3 bin 480 personelin katılımıyla yürütülen operasyon kapsamında terör örgütü PKK'ya göz açtırılmıyor.Bölücü terör örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla başlatılan operasyonda, ele geçirilen patlayıcılar ve yaşam malzemeleri yerinde imha edildi, sığınak ve barınaklar ise kullanılamaz hale getirildi.
Helikopterle Van Asayis Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Nuri Serkant Kara ile Çeltikli Jandarma Karakol Komutanlığına giden Bitlis Valisi Oktay Çağatay, burada operasyonu yöneten İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey'den bilgi aldı.Daha sonra karakolun bahçesindeki kulede incelemelerde bulunan Vali Çağatay, "İnşallah sayenizde burada terörist kalmayacak. Arkadaşların her birine bizden selam söyleyin. Başarılar diliyoruz. Allah yardımcıları olsun." dedi.

Jandarma Komando Terör Örgütü Teröristler Helikopter 

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