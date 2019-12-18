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18 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
'Kıran-8 Sehi Ormanları' operasyonu (4) - BİTLİS

'Kıran-8 Sehi Ormanları' operasyonu (4) - BİTLİS

"Kıran - 8 Sehi Ormanları" operasyonu (4) - BİTLİS - "Kıran - 8 Sehi Ormanları" operasyonu - Helikopterin Çeltikli Karakoluna inişi - Bitlis Valisi Çağatay'ın helikoptere binmesi - Helikoptere eşlik eden Atak helikopterlerden detay - Vali Çağatay'ın helikopterden inmesinden detay - Bitlis İl Jandarma Komutanlığına inen helikopterden detay "Kıran - 8 Sehi Ormanları" operasyonu - Bitlis Valisi Oktay Çağatay, PKK'lı teröristlere yönelik operasyonun yürütüldüğü bölgede incelemelerde bulunduBİTLİS (AA) - İçişleri Bakanlığınca, Bitlis kırsalında başlatılan hava destekli "Kıran - 8 Sehi Ormanları" operasyonu devam ediyor.Soğuk havaya rağmen polis ve jandarma özel harekat timleri, komando taburları ile güvenlik korucularından oluşan 3 bin 480 personelin katılımıyla yürütülen operasyon kapsamında terör örgütü PKK'ya göz açtırılmıyor.Bölücü terör örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla başlatılan operasyonda, ele geçirilen patlayıcılar ve yaşam malzemeleri yerinde imha edilip, sığınak ve barınaklar kullanılamaz hale getiriliyor. Bitlis Valisi Oktay Çağatay, beraberinde Van Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Nuri Serkant Kara ile helikopterle operasyon bölgesindeki Çeltikli Jandarma Karakol Komutanlığına geldi.Burada operasyonu yöneten İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey'den bilgi alan Vali Çağatay, "İnşallah sayenizde burada terörist kalmayacak. Arkadaşların her birine bizden selam söyleyin. Başarılar diliyoruz. Allah yardımcıları olsun." dedi.

Jandarma Komando Terör Örgütü Teröristler Helikopter 

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