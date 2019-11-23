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23 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kıran-5 operasyonunda terörün finans kaynağına büyük darbe İzle

Kıran-5 operasyonunda terörün finans kaynağına büyük darbe İzle

Operasyondan görüntü

Terörle Mücadele Kayalı Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Gesi 

-Esrar maddesinden görüntü
-Esrar torbalarından görüntü
-detay görüntüler

( DİYARBAKIR )- Kıran-5 operasyonu kapsamında 705 kilogram esrar maddesi ele geçirildi DİYARBAKIR

- Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen Kıran-5 Operasyonu kapsamında Lice ve Hani ilçeleri kırsalında 702 kilogram esrar maddesi ve ruhsatsız 2 av tüfeği ele geçirildi. Diyarbakır Valiliğince yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, Bölücü Terör Örgütü mensuplarını arayıp bulmak ve etkisiz hale getirmek, (BTÖ) mensuplarınca kullanılan sığınak ve barınakları tespit ederek içerisindeki silah ve mühimmatları muhafaza altına almak, diğer malzemeler ile sığınakları imha etmek amacıyla Kıran-5 Operasyonunun tamamlandığı belirtildi. Açıklamada, “(BTÖ) ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla; Lice ve Hani ilçelerinde kalan dağlık ve kırsal alanda, 21 Kasım 2019 Perşembe günü Kıran-5 Operasyonu kapsamında icrasına başlanan Özel Birlik Operasyonları başarıyla tamamlanmıştır. Operasyon süresince yapılan aramalarda; kayalık alanlarda, arazide çalılar arasına gizlenmiş çuvallarda ve toprağa gömülü jelikan bidonlar içerisinde, satışa hazır vaziyette, toplam 702 kilogram esrar ile 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir” denildi.
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