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08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Kıran-5 Operasyonu başlatıldı (6) - DİYARBAKIR

Kıran-5 Operasyonu başlatıldı (6) - DİYARBAKIR

- Kıran - 5 Operasyonu - Askerlerin üs bölgesinde helikoptere binişi - Askerlerin dağın zirvesine inmelerinin ardından mevzi alması - Askerlerin hedef bölgeye ateş açmasıKıran - 5 Operasyonu 2625 personelin katılımıyla başlatıldı - Diyarbakır , Bingöl ve Muş kırsalında yürütülen operasyonla, bölücü terör örgütünün kış üslenmesine girmesinin engellenmesi ve bölgede barınan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi hedefleniyorANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı; Diyarbakır , Bingöl ve Muş kırsalında 2625 personel, 179 timin katılımıyla Kıran - 5 Operasyonu'nun başlatıldığını bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır - Muş - Bingöl ara hattındaki Şenyayla bölgesinde başlatılan operasyon, Diyarbakır ve Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığınca, bölücü terör örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla gerçekleştiriliyor.Operasyona Diyarbakır , Bingöl ve Muş İl Jandarma Komutanlıklarında görevli jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucularından oluşan 2625 personel, 179 operasyonel tim katılıyor.

Jandarma Polis Özel Harekat Terör Örgütü Teröristler Helikopter 

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