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26 Ekim 2019 Cumartesi günü yayınlandı
'KIRAN-4 Şehit Jandarma Binbaşı Yılmaz Tankül Operasyonu' - ERZİNCAN İzle

'KIRAN-4 Şehit Jandarma Binbaşı Yılmaz Tankül Operasyonu' - ERZİNCAN İzle

"KIRAN - 4 Şehit Jandarma Binbaşı Yılmaz Tankül Operasyonu" - ERZİNCAN - Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda güvenlik güçlerinin ortaya çıkardığı sığınak - Güvenlik güçlerinin halatla kayalık bölgeden sığınağın olduğu yere inmesi - Mutfak tüpüne yerleştirilen EYP, fünye ve yaşam malzemeleri - Güvenlik güçlerinin ortaya çıkardığı 2 odadan oluşan barınak - Barınağın içerisindeki yaşam malzemeleri"KIRAN - 4 Şehit Jandarma Binbaşı Yılmaz Tankül Operasyonu" - Erzincan 'ın Kemah ilçesinde, terör örgütü KCK/PKK terör örgütüne yönelik 8 ayrı noktada, tespit edilen sığınak ve mağaralara operasyon düzenlendiERZİNCAN (AA) - Erzincan 'ın Kemah ilçesinde, terör örgütü KCK/PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda mutfak tüpüne tuzaklanmış iki EYP ile çeşitli yaşam malzemesi ele geçirildi.Valilikten yapılan açıklamada, Kemah ilçesi Dereşoran Vadisi bölgesinde barındığı değerlendirilen, PKK/KCK terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek ve teröristlere ait barınak, sığınak ve depoların ortaya çıkarılarak tahrip edilmesini sağlamak maksadıyla, "KIRAN - 4 Şehit Jandarma Binbaşı Yılmaz Tankül Operasyonu” yapıldığı belirtildi.Terör örgütlerinin kış üslenmesini engellenmeye yönelik 6 - 10 Ekim tarihleri arasında yürütülen operasyonda, çok sayıda silah ve örgütsel dökümanın ele geçirildiğinin ifade edilen açıklamada, şöyle denildi:"İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca 8 ayrı noktada iki sığınak/mağara ile 6 barınak tespit edilmiş, söz konusu mağara ve sığınaklarda yapılan arama sonucunda, 12 kilogramlık mutfak tüpüne tuzaklanmış iki EYP, bir EYP’ye ait basma düzeneği ve düzenek hale getirilmiş 5 pil bloğu, M - 16 piyade tüfeğine ait 34 fişek, M - 16 piyade tüfeğine ait bir şarjör, 12 elektrikli fünye, 450 metre kablo, biri dolu, üçü boş olmak üzere 12 kilogramlık 4 tüp, biri dolu, üçü boş olmak üzere 2 kilogramlık 4 tüp, çok sayıda muhtelif yaşam gıda malzemesi ile örgütsel doküman ele geçirilmiştir."

Mutfak Tüpü Kayalı Güvenlik Güçleri Terör Örgütü Teröristler 

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