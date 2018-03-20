Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Kiralık otomobille buğday çalan 2 kişi yakalandı

Kiralık otomobille buğday çalan 2 kişi yakalandı

Adliyeye gelen jandarma araçları

Adli Kontrol Jandarma Akalan Kiralık Otomobil Hırsız 

-Zanlıların adliyeye çıkarılması
-Adliyenin dış görüntüsü

( KARAMAN ) KARAMAN

- Karaman'da kiralık otomobille buğday hırsızlığı yaptıkları ileri sürülen 2 kişi jandarma tarafından yakalandı. Olay, merkeze bağlı Kılbasan köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, köyde bir depodan bir ton civarında buğday hırsızlığı olayının yaşanması üzerine çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, köy içinde depoya yakın olan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Hırsızlığın yapıldığı depoya üç kere girip çıkan şüpheli bir otomobili tespit eden ekipler, aynı otomobilde bulunan 2 kişinin de pazarda buğday sattığını belirledi. Kiralık olduğu tespit edilen otomobilin yerini belirleyen jandarma, şüpheli K.T.Ç. ile O.A’yı gözaltına aldı. İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı