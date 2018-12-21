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21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Kiralık otomobille bakır cezve çalan zanlılar yakalandı - KAHRAMANMARAŞ

Kiralık otomobille bakır cezve çalan zanlılar yakalandı - KAHRAMANMARAŞ

- Kiralık otomobille bakır cezve çalan zanlılar yakalandı - Zanlıların adliyeye sevk detayı - Şüphelilerin çaldığı bakır cezvelerden detayKiralık otomobille bakır cezve çalan zanlılar yakalandı - Kahramanmaraş 'ta kiralık otomobille kalaycılardan 155 bakır cezve çalan iki zanlı yakanlandı, çaldıkları cezveler ise eritilmek üzereyken ele geçirildiKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ta kiralık otomobille kalaycılardan bakır cezve çalan iki şüpheli yakanlandı.İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Menderes Mahallesi'nde iki kalaycıdan 155 bakır cezve çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.MOBESE ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarını inceleyen polis, zanlıların kullandığı otomobilin kiralık olduğunu belirledi.Kent merkezinde durdurulan araçtaki şüpheliler Bektaş G. (24) ile Emre D. (23) gözaltına alındı.Çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edilen şüphelilerin çaldığı cezveler ise bir iş yerinde eritilmek üzereyken ele geçirildi.Çalıntı malları satın alan iş yeri sahibi hakkında da işlem yapıldı.

Polis Akalan Kiralık Otomobil 

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