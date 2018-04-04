Kiralık araçla geldikleri evleri soyan hırsızlık çetesi çökertildi

-Hırsızların araçla geçmesi

-Binaya girmeleri

-Katlarda gezmeleri

-Kameranın açısını değiştirmeleri

-Binadan çıkmaları



( İSTANBUL - ÖZEL)- Sultangazi’de kiralık araçlarla girdikleri evleri soyan hırsızlık çetesi polis tarafından çökertildi- Zanlıların hırsızlık anları kameralara yansıdı İSTANBUL



- Sultangazi’de kiralık araçlarla geldikleri evlere giren hırsızlık çetesi, polis ekipleri tarafından Başakşehir’de çökertildi. Hırsızlık anlarının güvenlik kameralarına yansıdığı olayda, zanlılar yüzlerinin görünmememsi için kameranın açısını değiştirdi. Olay, geçtiğimiz 20 Mart Salı günü saat 06.30 sıralarında Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi ve Habipler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kiralık araç şirketinden 2 otomobil kiralayan 4 kişilik hırsızlık çetesi, sabaha karşı araçla binaların önüne geldi. Şapkalı ve eldivenli hırsızlar girdikleri binalarda birkaç evi soyduktan sonra geldikleri araçla kayıplara karıştı. Zanlıların binada gerçekleştirdiği hırsızlık anları ise kameralara yansıdı. Görüntülerde, hırsızlar araç binanın önünden geçtikten sonra kamera açısının dışında otomobili park ediyor. Ardından binaya giren hırsızlar üst katlara çıkarak dolaşıyor. Kamerayı fark eden hırsızlardan biri eliyle açısını değiştiriyor. Zanlılar daha sonra binadan çıkıyor. GPRS’den otomobilin yeri belirlendi Olayların ardından vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Sultangazi Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Görüntüleri inceleyen ekipler, hırsızların geldiği araçların plakasını tespit etti. Elde edilen veriler doğrultusunda araçların bir araç firmasından kiralandığının belirlenmesi üzerine polis harekete geçti. GPRS sinyalinden otomobilin bulunduğu yerin adresini tespit eden polis, Başakşehir’deki adrese giderek pusu kurdu. Polis, araca yöneldikleri esnada hırsızları yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan Tayfun Ş., Cumali A., Volkan K. ve Umutcan A. büroya getirilerek sorguya alındı. Suç makineleri evi soyup otomobili de çalmışlar Öte yandan bürodaki sorgularından hırsızlık yaptıklarını itiraf eden çete üyeleri, Sultangazi’de hırsızlık için girdikleri bir evden de otomobil çaldıklarını söyledi.



Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgularında emniyette 13 ayrı suç kaydı bulunan Tayfun Ş.’nin “askeri kanuna muhalefet” ve Askeri Ceza Kanunu’ndan arandığı, 12 ayrı suçtan sabıkası bulunan Cumali A.’nın da “Uyuşturucu Madde Kullanmaktan” arandığı, 7 ayrı suçtan sabıkası bulunan Volkan A.’nın ise 5 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı. Bürodaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Zanlılardan Volkan K. ve Cumali A. ise başka dosyalarından dolayı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

